Виктория Боня призналась, что "потеряла" свою дочь Анджелину
Популярная экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня вернулась из Тайланда, где провела все новогодние праздники, и уже вовсю проводит время со своей 6-летней дочерью Анджелиной.
Так, вчера они решили отправиться поесть в один из ресторанов Монако, откуда Виктория Боня опубликовала несколько Stories в соцсети Instagram. К примеру, сначала она показала, как малышка в ожидании заказа, вместо того, чтобы болтать с мамой, не отрываясь играла в свой мобильный телефон.
Виктория Боня принялась сетовать, что ее ребенок "просто потерялся в телефоне со своими играми". А ведь мама с дочкой просто пришли пообедать. Однако отвлечь девочку от игры быстро смог шеф-повар ресторана, который предложил ей поучаствовать в приготовлении пиццы. Анджелина с удовольствием согласилась, после чего ее нарядили в фартук и провели на кухню.
В последнем Stories из ресторана бывшая звезда телестройки продемонстрировала, как дочка ест плод своего творения, а также сообщила, что процесс приготовления она показала в прямом эфире.
Так, вчера они решили отправиться поесть в один из ресторанов Монако, откуда Виктория Боня опубликовала несколько Stories в соцсети Instagram. К примеру, сначала она показала, как малышка в ожидании заказа, вместо того, чтобы болтать с мамой, не отрываясь играла в свой мобильный телефон.
Виктория Боня принялась сетовать, что ее ребенок "просто потерялся в телефоне со своими играми". А ведь мама с дочкой просто пришли пообедать. Однако отвлечь девочку от игры быстро смог шеф-повар ресторана, который предложил ей поучаствовать в приготовлении пиццы. Анджелина с удовольствием согласилась, после чего ее нарядили в фартук и провели на кухню.
В последнем Stories из ресторана бывшая звезда телестройки продемонстрировала, как дочка ест плод своего творения, а также сообщила, что процесс приготовления она показала в прямом эфире.