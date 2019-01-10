АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 76.91 USD 67.08
Курс валют на 10.01.2019

Виктория Боня призналась, что "потеряла" свою дочь Анджелину

Популярная экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня вернулась из Тайланда, где провела все новогодние праздники, и уже вовсю проводит время со своей 6-летней дочерью Анджелиной.

Так, вчера они решили отправиться поесть в один из ресторанов Монако, откуда Виктория Боня опубликовала несколько Stories в соцсети Instagram. К примеру, сначала она показала, как малышка в ожидании заказа, вместо того, чтобы болтать с мамой, не отрываясь играла в свой мобильный телефон.

Виктория Боня призналась, что "потеряла" свою дочь Анджелину

Виктория Боня принялась сетовать, что ее ребенок "просто потерялся в телефоне со своими играми". А ведь мама с дочкой просто пришли пообедать. Однако отвлечь девочку от игры быстро смог шеф-повар ресторана, который предложил ей поучаствовать в приготовлении пиццы. Анджелина с удовольствием согласилась, после чего ее нарядили в фартук и провели на кухню.

В последнем Stories из ресторана бывшая звезда телестройки продемонстрировала, как дочка ест плод своего творения, а также сообщила, что процесс приготовления она показала в прямом эфире.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Всего два бокала вина в день
Старшая дочь Ксении Бородиной после
Виктория Боня призналась, что
Дочь Александра Серова устроила
Ученые: Глобальное потепление делает из
В Детройте дебютирует трековое
Ученые обнаружили в атмосфере Венеры
Ксения Шойгу: «Гонку Героев» ждет
Начались продажи бюджетного конкурента
В Беларуси с наркотиками задержали сына
Blizzard создала персонажа World of
Солист группы “Корни” Алексей Кабанов
В Нижегородской области суд вынес
Алсу в новом наряде поклонники назвали
Анастасия Костенко исполнила для мужа в
Врачи Перми семь лет не могут сбить
Во время кастинга претенденток в группу
Наушники Apple AirPods позволяют
Актер Борис Смолкин рассказал о
45-летняя Юлия Высоцкая эффектно
Алексей Самсонов решил узаконить
Физики считают возможными сверхсветовые
Дженнифер Лопес рассказала, как ей
Уникальная версия смартфона Vivo The
Надежда Кадышева рассказала, как медики
На трассе Москва - Санкт-Петербург
Bentley выпустит свой первый кроссовер
Ксения Бородина посоветовала
Сценаристка «Черной вдовы» напишет
Либерж Кпадону стала кастинг-директором
Просмотреть все новости