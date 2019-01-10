Виктория Боня призналась, что "потеряла" свою дочь Анджелину





Так, вчера они решили отправиться поесть в один из ресторанов Монако, откуда Виктория Боня опубликовала несколько Stories в соцсети Instagram. К примеру, сначала она показала, как малышка в ожидании заказа, вместо того, чтобы болтать с мамой, не отрываясь играла в свой мобильный телефон.Виктория Боня принялась сетовать, что ее ребенок "просто потерялся в телефоне со своими играми". А ведь мама с дочкой просто пришли пообедать. Однако отвлечь девочку от игры быстро смог шеф-повар ресторана, который предложил ей поучаствовать в приготовлении пиццы. Анджелина с удовольствием согласилась, после чего ее нарядили в фартук и провели на кухню.В последнем Stories из ресторана бывшая звезда телестройки продемонстрировала, как дочка ест плод своего творения, а также сообщила, что процесс приготовления она показала в прямом эфире.