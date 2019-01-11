Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева показала себя без макияжа

После начала отношений Козловского и Зуевой, что случилось более трех лет назад, к художнице начали проявлять повышенное внимание. Многим интересно, чем она очаровала артиста. К тому же, не так давно на пальце модели появилось кольцо, что некоторые назвали предвестником скорой свадьбы. На праздники Зуева осталась в РФ, поскольку накануне побывала на отдыхе в Австралии вместе с актером. В соцсети она показала фотографии, демонстрирующие ее естественную красоту.В подписи к посту Ольга Зуева отметила, что не использовала не только макияж, но и любые фильтры для обработки фото, поскольку умеет принимать себя любой. В комментариях фолловеры восхитились внешностью художницы, отметив ее естественную красоту. Также многие заметили на шее модели подвеску с буквой “Д”, сразу придя к заключению, что это намек на Данилу Козловского.