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Ученые обнаружили в атмосфере Венеры загадочную спираль

При изучении Венеры ученым удалось обнаружить в атмосфере планеты загадочную спираль. Космическая находка сделана посредством запущенного Японией зонда “Акацуки”.
Ученые обнаружили в атмосфере Венеры загадочную спираль

Уже порядка 60 лет астрономы занимаются изучением особенностей атмосферы Венеры. Накануне астрономы занимались анализом относительно новых снимков планеты, полученных посредством инфракрасных камер. В нижних слоях облаков объекта удалось заметить странные спиралеобразные структуры внушительных размеров. Как предполагают исследователи, они образованы под воздействием полярных ветров в совокупности со стремительным вращением планеты.

Длина каждого из “хвостов” спирали достигала около 10 тысяч км, пока ширина оказалась не меньше нескольких сотен тысяч метров. Теории о возможности существования таких спиралей у Венеры выдвигались и прежде, но лишь сейчас появился шанс представить доказательства. В дальнейшем, путем наблюдений, астрономы надеются разобраться в процессе формирования спиралей и их роли в климате планеты.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:51

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