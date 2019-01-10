Ученые обнаружили в атмосфере Венеры загадочную спираль
При изучении Венеры ученым удалось обнаружить в атмосфере планеты загадочную спираль. Космическая находка сделана посредством запущенного Японией зонда “Акацуки”.
Уже порядка 60 лет астрономы занимаются изучением особенностей атмосферы Венеры. Накануне астрономы занимались анализом относительно новых снимков планеты, полученных посредством инфракрасных камер. В нижних слоях облаков объекта удалось заметить странные спиралеобразные структуры внушительных размеров. Как предполагают исследователи, они образованы под воздействием полярных ветров в совокупности со стремительным вращением планеты.
Длина каждого из “хвостов” спирали достигала около 10 тысяч км, пока ширина оказалась не меньше нескольких сотен тысяч метров. Теории о возможности существования таких спиралей у Венеры выдвигались и прежде, но лишь сейчас появился шанс представить доказательства. В дальнейшем, путем наблюдений, астрономы надеются разобраться в процессе формирования спиралей и их роли в климате планеты.
Уже порядка 60 лет астрономы занимаются изучением особенностей атмосферы Венеры. Накануне астрономы занимались анализом относительно новых снимков планеты, полученных посредством инфракрасных камер. В нижних слоях облаков объекта удалось заметить странные спиралеобразные структуры внушительных размеров. Как предполагают исследователи, они образованы под воздействием полярных ветров в совокупности со стремительным вращением планеты.
Длина каждого из “хвостов” спирали достигала около 10 тысяч км, пока ширина оказалась не меньше нескольких сотен тысяч метров. Теории о возможности существования таких спиралей у Венеры выдвигались и прежде, но лишь сейчас появился шанс представить доказательства. В дальнейшем, путем наблюдений, астрономы надеются разобраться в процессе формирования спиралей и их роли в климате планеты.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:51