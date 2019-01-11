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Диетологи назвали самое полезное блюдо для здоровья

Диетологи назвали самое полезное блюдо для человеческого здоровья. Речь идёт о нежном бульоне.

Диетологи назвали самое полезное блюдо для здоровья

Специалисты считают, что полезные вещества, имеющиеся в нежных бульонах, лучше усваиваются человеческим организмом в сравнении с мясом либо рыбой. Бульон представляет собой раствор расщепленных аминокислот. Они легко усваиваются, не причиняя органам ЖКТ ни малейшего дискомфорта. Между тем, для переваривания мясных и рыбных продуктов организму нужно хорошо потрудиться для разрушения пептидных связей аминокислот.

Важно, чтобы бульон был некрепким. Для основы лучше взять небольшой кусок птичьего мяса. Речь идёт об индюшке либо курице. При этом не следует брать гусиное либо утиное мясо, потому что оно является очень жирным.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30

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