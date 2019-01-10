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Начались продажи бюджетного конкурента BMW X4

Бренд Changan заявил о начале реализаций нового кросс-купе CS85. Транспортное средство уже можно приобрести сразу в трёх модификациях.
Начались продажи бюджетного конкурента BMW X4

Напомним, что дебютный показ автомобиля состоялся прошлой осенью в рамках выставки в Гуанчжоу. Машина получила такие же габариты, как и BMW X4: длина – 4,72 метра, ширина – 1,84 метра, высота – 1,66 метра, колёсная база – 2,7 метра. В подкапотном пространстве новинки разместится бензиновый движок на 1,5 или 2,0 литра, генерирующий 180 и 235 лошадиных сил соответственно. Менее функциональный движок работает вместе с шестидиапазонным «автоматом», а вот топовый мотор будет сочетаться с восьмиступенчатой АКПП Aisin.

В состав комплектации Changan CS85 войдет система автоторможения, современный информационно-развлекательный комплекс, цифровая приборная панель и камера кругового видеобзора. Стоимость базовой версии составит почти 150 тысяч юаней, топовое кросс-купе обойдется китайцам почти в 172 тысячи юаней (1,68 миллиона рублей). Аналитики пророчат модели появление на российском рынке в течение 12-18 месяцев.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:40

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