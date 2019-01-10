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В Беларуси с наркотиками задержали сына российского миллионера Константина Шарыго

В Беларуси сотрудники органов правопорядка задержали сына известного в России миллионера и предпринимателя Константина Шарыго. Предварительно, обвиняют 24-летнего Александра Шарыго в незаконном обороте наркотиков.
В Беларуси с наркотиками задержали сына российского миллионера Константина Шарыго

Задержан наследник Константина Шарыго в Бресте при попытке пройти таможню. Оказалось, что с территории Польши молодой человек с собой привез марихуану, а также гашишное масло. Утверждается, что за рулем Mercedes мужчина находился в нетрезвом виде, также предъявлены обвинения за оборот запрещенных веществ, а мерой пресечения избрано взятие под арест.

Это не первый раз, когда у Александра Шарыго возникают неприятности с законом. В частности, в 2016 он фигурировал в деле о сексуальном насилии в отношении модели. Молодой человек сдался добровольно, около года провел в СИЗО, а затем был выпущен под подписку. Суда по делу так и не дождались, но история долго обсуждалась на телевидении.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:29

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