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В Нижегородской области суд вынес приговор убившему кошку и котят мужчине

В Нижегородской области Арзамасский городской суд приговорил местного жителя к нескольким годам лишения свободы. Мужчину обвинили ранее в жестоком обращении с животными, он убил кошку и её котят.
В Нижегородской области суд вынес приговор убившему кошку и котят мужчине

Согласно материалам дела, в апреле 2017 года местный житель находился в одной квартире со своей сожительницей. Пара распивали спиртные напитки. В скором времени вспыхнула ссора, при этом мужчина стал угрожать женщине ножом. После этого он решил расправиться с кошкой и тремя её новорождёнными котятами, находившимися в квартире. Злоумышленник убил животных. По материалам дела, его действия признаны уголовно наказуемыми. В пресс-службе суда общей юрисдикции сообщили, что подсудимому вынесли приговор в виде ограничения свободы сроком на 3,5 лет.

Указанный срок мужчина проведет в колонии-поселении. Приговор вынесен на основании пунктов «в, д» части 2 статьи 245 УК РФ. Данная норма предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными.



 
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Общество
Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:20

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