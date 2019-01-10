В Нижегородской области суд вынес приговор убившему кошку и котят мужчине





Согласно материалам дела, в апреле 2017 года местный житель находился в одной квартире со своей сожительницей. Пара распивали спиртные напитки. В скором времени вспыхнула ссора, при этом мужчина стал угрожать женщине ножом. После этого он решил расправиться с кошкой и тремя её новорождёнными котятами, находившимися в квартире. Злоумышленник убил животных. По материалам дела, его действия признаны уголовно наказуемыми. В пресс-службе суда общей юрисдикции сообщили, что подсудимому вынесли приговор в виде ограничения свободы сроком на 3,5 лет.Указанный срок мужчина проведет в колонии-поселении. Приговор вынесен на основании пунктов «в, д» части 2 статьи 245 УК РФ. Данная норма предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными.