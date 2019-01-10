Анастасия Костенко исполнила для мужа в караоке песню «Я люблю тебя, Дима»

В честь этого они разместили на своих страницах в соцсети Instagram трогательные обращения друг к другу, подчеркнув, что их любовь стала только крепче, особенно после появления дочери Миланы. А вечером супруги отправились в караоке, дабы разделить свой праздник с друзьями.А вот с подписчиками возлюбленные решили не делиться подробностями праздника, поэтому им пришлось довольствоваться только одним коротким роликом, который выложил у себя в Stories Тарасов. На нем Костенко в черных брюках и белой рубашке спела хит Ларисы Черниковой «Я люблю тебя, Дима».Стоит отметить, что в честь годовщины бракосочетания Настя также разместила у себя в Instagram видео из ЗАГСа, которое ранее не появлялось в Сети. На нем они с Димой говорят «Да». В подписи молодая мамочка сообщила, что мечтает сделать своего мужчину самым счастливым на свете, а тот в ответ у себя на странице оставил пост с хештегом #терпименя, чем очень повеселил антифанатов.