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Анастасия Костенко исполнила для мужа в караоке песню «Я люблю тебя, Дима»

Вчера игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко отметили первый год совместной жизни в статусе мужа и жены.

В честь этого они разместили на своих страницах в соцсети Instagram трогательные обращения друг к другу, подчеркнув, что их любовь стала только крепче, особенно после появления дочери Миланы. А вечером супруги отправились в караоке, дабы разделить свой праздник с друзьями.

Анастасия Костенко исполнила для мужа в караоке песню «Я люблю тебя, Дима»

А вот с подписчиками возлюбленные решили не делиться подробностями праздника, поэтому им пришлось довольствоваться только одним коротким роликом, который выложил у себя в Stories Тарасов. На нем Костенко в черных брюках и белой рубашке спела хит Ларисы Черниковой «Я люблю тебя, Дима».

Анастасия Костенко исполнила для мужа в караоке песню «Я люблю тебя, Дима»

Стоит отметить, что в честь годовщины бракосочетания Настя также разместила у себя в Instagram видео из ЗАГСа, которое ранее не появлялось в Сети. На нем они с Димой говорят «Да». В подписи молодая мамочка сообщила, что мечтает сделать своего мужчину самым счастливым на свете, а тот в ответ у себя на странице оставил пост с хештегом #терпименя, чем очень повеселил антифанатов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:13

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