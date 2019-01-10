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Врачи Перми семь лет не могут сбить мужчине температуру 38,5 градусов

В Перми у местного жителя на протяжении семи лет сохраняется повышенная температура в 38,5 или больше градусов. При этом местные медики до сих пор не смогли поставить пациенту диагноз.
Врачи Перми семь лет не могут сбить мужчине температуру 38,5 градусов

Как пояснил 38-летний мужчина, он уже успел побывать у разных врачей, пройти десятки обследований, а на руках у него имеется целый перечень справок. Впрочем, вместо постановки диагноза медики лишь озадаченно разводят руками. Неизвестное заболевание приводит к тому, что температура тела жителя Перми ежедневно повышается до 38,5 градусов. Из-за своей проблемы пермяк не может сильно нагружать организм и даже вынужден был бросить работу.

Температура обычно сопровождается ознобом и сильной болью в мышцах. В попытках узнать диагноз больницу мужчина посещает каждую неделю. Сейчас 38-летний гражданин ждет, чтобы его отправили обследоваться в Москву, для чего обратился в ряд инстанций, но ответа пока не получил. Он надеется, что специалистам в столице удастся наконец-то назвать точный диагноз.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:03

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