Врачи Перми семь лет не могут сбить мужчине температуру 38,5 градусов





Как пояснил 38-летний мужчина, он уже успел побывать у разных врачей, пройти десятки обследований, а на руках у него имеется целый перечень справок. Впрочем, вместо постановки диагноза медики лишь озадаченно разводят руками. Неизвестное заболевание приводит к тому, что температура тела жителя Перми ежедневно повышается до 38,5 градусов. Из-за своей проблемы пермяк не может сильно нагружать организм и даже вынужден был бросить работу.Температура обычно сопровождается ознобом и сильной болью в мышцах. В попытках узнать диагноз больницу мужчина посещает каждую неделю. Сейчас 38-летний гражданин ждет, чтобы его отправили обследоваться в Москву, для чего обратился в ряд инстанций, но ответа пока не получил. Он надеется, что специалистам в столице удастся наконец-то назвать точный диагноз.