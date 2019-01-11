Проиграв в споре с Агатой Муцениеце, Павел Прилучный хулиганил в аэропорту

Как оказалось, инициатором стал сам Павел Прилучный, который благополучно проиграл его своей жене Агате Муцениеце. А суть пари была такова: нужно было украсть швабру у уборщицы помещения, и спрятать ее так, чтобы та не смогла ее найти. В результате актер не стал перегибать палку и просто отнес средство для уборки подальше, но в поле зрения уборщицы. В итоге спор развесели актерскую чету и их поклонников.