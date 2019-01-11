Проиграв в споре с Агатой Муцениеце, Павел Прилучный хулиганил в аэропорту
Известная российская актриса Агата Муцениеце в своем блоге Instagram рассказала, как поспорила с мужем актером Павлом Прилучным и заставила его хулиганить в аэропорту. Данный спор вызвал у всех только улыбку.
Как оказалось, инициатором стал сам Павел Прилучный, который благополучно проиграл его своей жене Агате Муцениеце. А суть пари была такова: нужно было украсть швабру у уборщицы помещения, и спрятать ее так, чтобы та не смогла ее найти. В результате актер не стал перегибать палку и просто отнес средство для уборки подальше, но в поле зрения уборщицы. В итоге спор развесели актерскую чету и их поклонников.
На сегодняшний день Павел Прилучный и Агата Муцениеце являются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. В момент кризиса в отношениях, который наступил между ними прошлым летом, они все же смогли договориться, что помогло им укрепить свой союз.
Как оказалось, инициатором стал сам Павел Прилучный, который благополучно проиграл его своей жене Агате Муцениеце. А суть пари была такова: нужно было украсть швабру у уборщицы помещения, и спрятать ее так, чтобы та не смогла ее найти. В результате актер не стал перегибать палку и просто отнес средство для уборки подальше, но в поле зрения уборщицы. В итоге спор развесели актерскую чету и их поклонников.
На сегодняшний день Павел Прилучный и Агата Муцениеце являются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. В момент кризиса в отношениях, который наступил между ними прошлым летом, они все же смогли договориться, что помогло им укрепить свой союз.