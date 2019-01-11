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Проиграв в споре с Агатой Муцениеце, Павел Прилучный хулиганил в аэропорту

Известная российская актриса Агата Муцениеце в своем блоге Instagram рассказала, как поспорила с мужем актером Павлом Прилучным и заставила его хулиганить в аэропорту. Данный спор вызвал у всех только улыбку.
Проиграв в споре с Агатой Муцениеце, Павел Прилучный хулиганил в аэропорту
Как оказалось, инициатором стал сам Павел Прилучный, который благополучно проиграл его своей жене Агате Муцениеце. А суть пари была такова: нужно было украсть швабру у уборщицы помещения, и спрятать ее так, чтобы та не смогла ее найти. В результате актер не стал перегибать палку и просто отнес средство для уборки подальше, но в поле зрения уборщицы. В итоге спор развесели актерскую чету и их поклонников.
Проиграв в споре с Агатой Муцениеце, Павел Прилучный хулиганил в аэропорту

На сегодняшний день Павел Прилучный и Агата Муцениеце являются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. В момент кризиса в отношениях, который наступил между ними прошлым летом, они все же смогли договориться, что помогло им укрепить свой союз.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 07:00

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