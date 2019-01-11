Найден способ получения воды из марсианских ледников





Массивные пласты льда были скрыты в глубине почвы планеты. Происходящая впоследствии эрозия обнажила восемь ледяных участков, некоторые из них уходят вглубь на более чем 100 метров. Согласно данным специалистов, структуры представляют собой чистый лёд без примесей грунта. В таких ледниках целесообразно бурить скважины. По аналогии, в ходе экспедиции в полярные зоны Земли ученые бурили лед вглубь. Далее его размораживали, а из образовавшегося бассейна наверх откачивали оттаявшую воду. На Марсе ледники располагаются и в Южном и в Северном полушариях, на 55 и 58 градусах широты. Ледники выглядят относительно гладкими, местность вокруг имеет следы ударов от астероидов.Лед представляет интерес для науки, предоставляя возможность получить больше информации о климате древнего Марса. Учёные предполагают, что им, возможно, удастся обнаружить признаки простейших форм жизни.