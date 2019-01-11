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Рианна ко Дню святого Валентина представила коллекцию нижнего белья

Знаменитая американская R&B–исполнительница Рианна создала собственную коллекцию нижнего женского белья, посвященную Дню святого Валентина. С целью увеличения продаж певица в своем блоге Instagram опубликовала снимок, где предстала перед подписчиками в качестве одной из моделей.
Рианна ко Дню святого Валентина представила коллекцию нижнего белья

В одном из своих интервью Рианна рассказала, что нынешнее преставление о нижнем белье в корне не верно. По ее мнению, оно должно подчеркивать красоту женских форм, и ее коллекция создана именно для этого. Чтобы подтвердить истину своих слов, она приняла участие в фотосессии, где и продемонстрировала очень романтичный комплект в розовом цвете. А в качестве аксессуаров к образу представлены бордовые перчатки до локтя и заколка в форме сердечка.
Рианна ко Дню святого Валентина представила коллекцию нижнего белья

Под постом Рианна отметила, что День всех влюбленных создан специально для того, чтобы влюбляться. И ее новая коллекция сможет в этом помочь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00

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