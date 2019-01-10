Алексей Самсонов решил узаконить отношения со своей новой девушкой Марией Щербаковой





Сначала возлюбленные заявили о разводе, так и не раскрыв причины такого серьезного решения. После девушка все-таки сообщила, что муж неоднократно изменял ей, и простить его за это она не смогла.Несколько месяцев супруги ругались, причем в основном из-за общего ребенка, ведь не могли договориться о часах посещения и сумме алиментов, но перед разводом все же нашли компромисс и даже начали общаться.После новогодних праздников Юля и Леша снова начали ругаться. Девушка обвинила бывшего избранника в том, что он не поздравил их сына с Новым годом, хотя мальчик очень ждал этого. А молодой человек в свою очередь заявил, что не смог ничего сделать, так как ему не дают общаться с Мироном.А сегодня стало известно о том, что Самсонов действительно мог забыть о сыне, поскольку был полностью увлечен своей новой пассией Марией Щербаковой, о чем свидетельствует тот факт, что они отправились в ЗАГС, где подали заявление.Судя по всему, официальная роспись пройдет в Кутузовском ЗАГСе Москвы, но не ранее чем через несколько месяцев. Точная дата пока неизвестна. На своей странице в социальной сети Instagram Мария выложила фотографию заявления, прикрыв паспортом дату бракосочетания.Сам Леша не афиширует поход в ЗАГС, однако в Stories своего профиля он опубликовал снимок свидетельства о расторжении союза с Юлией Щаулиной, дабы окончательно поставить все точки в вопросе возможного примирения с супругой.