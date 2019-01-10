Актер Борис Смолкин рассказал о последних днях жизни скончавшейся от рака Любови Полищук





По заявлениям Бориса Смолкина, последний год Любовь Полищук вынуждена была совмещать съемки с регулярными обследованиями у врача. Актер отмечает, что приходила звезда в сопровождении своего помощника, подолгу оставаясь в гримерке, но когда наступало время снимать сцену, знаменитость идеально отыгрывала свою роль. Уже тогда Полищук было непросто даже стоять, но она не позволяла кому-либо из коллег жалеть себя.Несмотря на то, что помогали актрисе лучшие врачи, спасти ей жизнь не удалось. По признанию Смолкина, для него смерть актрисы стала большим психологическим потрясением, смириться с которым было очень трудно.Смерть настигла Любовь Полищук в 2006 году. Хотя ее родные видели, что онкология стремительно прогрессирует, они до последнего не оставляли надежды.