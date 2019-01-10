Физики считают возможными сверхсветовые путешествия





Новая работа, организованная физиками, демонстрирует, что при вращении черной дыры сингулярность в самом ее центре сможет “мягко” вступать во взаимодействие с гипотетическим космическим кораблем, при этом его не разрушая. В случае формирования определенных условий оказываемые на путешественников эффекты могут оказаться пренебрежимо незначительными. Фактически, хотя кораблю и не под силу обогнать сингулярность, он все же в состоянии пройти непосредственно через нее, сохранив целостность.Физики поясняют, что рассматривая ими в ходе работы черная дыра выступает изолированной, не подвергаясь воздействию от размещенных поблизости звездных объектов. Кроме того, она не поглощает вещества или излучения. В предстоящих работах ученые намереваются изучить более близкий к реальности вариант черной дыры.