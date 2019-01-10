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Физики считают возможными сверхсветовые путешествия

Новые исследования указывают на то, что вращающиеся черные дыры можно задействовать с целью сверхсветовых путешествий. Соответствующие заключения сделаны сотрудниками Массачусетского университета в США.
Физики считают возможными сверхсветовые путешествия

Новая работа, организованная физиками, демонстрирует, что при вращении черной дыры сингулярность в самом ее центре сможет “мягко” вступать во взаимодействие с гипотетическим космическим кораблем, при этом его не разрушая. В случае формирования определенных условий оказываемые на путешественников эффекты могут оказаться пренебрежимо незначительными. Фактически, хотя кораблю и не под силу обогнать сингулярность, он все же в состоянии пройти непосредственно через нее, сохранив целостность.

Физики поясняют, что рассматривая ими в ходе работы черная дыра выступает изолированной, не подвергаясь воздействию от размещенных поблизости звездных объектов. Кроме того, она не поглощает вещества или излучения. В предстоящих работах ученые намереваются изучить более близкий к реальности вариант черной дыры.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:38

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