Уфологи: В пермском треугольнике размещается подземный бункер инопланетян с Нибиру





Данная местность уже давно считается аномальной зоной. В регионе регулярно наблюдают НЛО разных форм, а также расцветок. Местное население периодически наблюдает черные фигуры, которые схожи с человеческими. Они редко контактируют с людьми, однако часто появляются у них на пути. При этом жители района теряют над собой контроль. Люди ощущают страх, а также не помнят, как добрались домой. Население также слышит часто «замороженное эхо». Исследователи считают, что пермская аномальная зона является лабораторией Нибиру, в которой космическими инопланетными учеными проводятся эксперименты.Имеется мнение, что инопланетянами с Нибиру 4,5 миллиарда лет назад были созданы все живые организмы. При этом основная часть «создателей» возвратилась на Нибиру. На Земле осталась контрольная группа, и её периодически сменяют прочие исследователи. По мнению некоторых уфологов, данная группа инопланетных ученых наблюдает за развитием проекта, а также может предотвратить все глобальные угрозы на Земле, включая космические.