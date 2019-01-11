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Елена Воробей рассказала о трех секретах красоты и молодости

Российская артистка Елена Воробей рассказала подписчикам Instagram о трех основных современных секретах красоты и молодости. Юмористка призналась: годовую усталость ей помогает скрыть профессиональный визажист, "уколы красоты" и витаминные коктейли.

Елена Воробей рассказала о трех секретах красоты и молодости

Многих поклонников творчества звезды юмористического жанра давно волнует, как Елене Воробей удается прекрасно выглядеть в 51 год. Знаменитость не скрывает: сохранить красоту и молодость лица удается с помощью современных косметических процедур, правильного и сбалансированного питания, а также "рукам профессионалов".

Недавно в Instagram светской львицы появилось фото, где она позирует перед зеркалом во время подготовки к выступлению. На кадре можно заметить визажиста Елены Воробей. Публикацию пародистка подписала так:"Да, уж....вся надежда на тонак...только визажем, только руками профессионалов можно закрасить и скрыть годовую усталость)))) Чем больше лет, тем толще косметичка...и аптечка..."
Елена Воробей рассказала о трех секретах красоты и молодости

Елена Воробей уверена, что для того, чтобы хорошо выглядеть и не бояться возрастных изменений, важны не только хитрости косметологии. Сохранить красоту помогает спорт, полноценный сон, а также расслабляющий и восстанавливающий силы профессиональный массаж.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:00

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