Елена Воробей рассказала о трех секретах красоты и молодости

Многих поклонников творчества звезды юмористического жанра давно волнует, как Елене Воробей удается прекрасно выглядеть в 51 год. Знаменитость не скрывает: сохранить красоту и молодость лица удается с помощью современных косметических процедур, правильного и сбалансированного питания, а также "рукам профессионалов".Недавно в Instagram светской львицы появилось фото, где она позирует перед зеркалом во время подготовки к выступлению. На кадре можно заметить визажиста Елены Воробей. Публикацию пародистка подписала так:"Да, уж....вся надежда на тонак...только визажем, только руками профессионалов можно закрасить и скрыть годовую усталость)))) Чем больше лет, тем толще косметичка...и аптечка..."Елена Воробей уверена, что для того, чтобы хорошо выглядеть и не бояться возрастных изменений, важны не только хитрости косметологии. Сохранить красоту помогает спорт, полноценный сон, а также расслабляющий и восстанавливающий силы профессиональный массаж.