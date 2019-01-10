На трассе Москва - Санкт-Петербург проезд в дневные часы стал дороже





Изменения в цене вступили в силу с 9 января, о чем сообщают источники со ссылкой на Северо-Западную концессионную компанию. Заметнее всего удорожание произошло на участке от МКАД до Солнечногорска Московской области. Здесь проезд повысили на 100 рублей. На некоторых участках трассы цена проезда возросла на 10-50 рублей. Наряду с этим на отдельных сегментах трассы проезд стал дешевле. Это имеет отношение к участку, расположенному между аэропортами Шереметьево-1 и Шереметьево-2, он стал меньше на 50 рублей. Наряду с этим отмечено, что проезд в ночное время суток остался неизменным. По мнению аналитиков, негативное влияние на изменение тарифов оказывает инфляция.В настоящее время в эксплуатацию ввели часть платной автомагистрали. Согласно планам, строительство трассы завершат в 2019 году. Это произойдёт после открытия участка автомагистрали, проходящего от деревни Мясной Бор Новгородской области до Санкт-Петербурга.