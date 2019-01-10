АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 76.91 USD 67.08
Курс валют на 10.01.2019

На трассе Москва - Санкт-Петербург проезд в дневные часы стал дороже

Платный проезд по автомагистрали M11, расположенной между Москвой и Санкт-Петербургом, стал дороже, это относится к передвижению в дневные часы. Аналитики считают, что повышение цен следует связывать с увеличением НДС до 20%.

На трассе Москва - Санкт-Петербург проезд в дневные часы стал дороже

Изменения в цене вступили в силу с 9 января, о чем сообщают источники со ссылкой на Северо-Западную концессионную компанию. Заметнее всего удорожание произошло на участке от МКАД до Солнечногорска Московской области. Здесь проезд повысили на 100 рублей. На некоторых участках трассы цена проезда возросла на 10-50 рублей. Наряду с этим на отдельных сегментах трассы проезд стал дешевле. Это имеет отношение к участку, расположенному между аэропортами Шереметьево-1 и Шереметьево-2, он стал меньше на 50 рублей. Наряду с этим отмечено, что проезд в ночное время суток остался неизменным. По мнению аналитиков, негативное влияние на изменение тарифов оказывает инфляция.

В настоящее время в эксплуатацию ввели часть платной автомагистрали. Согласно планам, строительство трассы завершат в 2019 году. Это произойдёт после открытия участка автомагистрали, проходящего от деревни Мясной Бор Новгородской области до Санкт-Петербурга.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
45-летняя Юлия Высоцкая эффектно
Алексей Самсонов решил узаконить
Физики считают возможными сверхсветовые
Дженнифер Лопес рассказала, как ей
Уникальная версия смартфона Vivo The
Надежда Кадышева рассказала, как медики
На трассе Москва - Санкт-Петербург
Bentley выпустит свой первый кроссовер
Ксения Бородина посоветовала
Сценаристка «Черной вдовы» напишет
Либерж Кпадону стала кастинг-директором
Британцы делают ставки на рождение у
Volta представила умную миску Mookkie
Новый небоскрёб Jeddah Tower в
Новый iPhone XS Max проигрывает iPhone X
Экс-избранника Анастасии Ендальцевой
Представители телеканала «ТНТ»
Археологи обнаружили в Египте главного
Роза Сябитова рассказала, как выбрать
Ольга Бузова надела платье на
NASA просит разработать лунный вариант
Алена Савкина назвала дату родов - 31
Мария Погребняк рассказала о методах
Ольга Бузова и Ксения Бородина
В Лас-Вегасе представлен уникальный
Звёзды "Дома-2" Кудряшов и Белинская
Ольга Бузова продолжает петь даже в
Арсен Одзелашвили покинул реалити-шоу
Жители Южной Дакоты обнаружили
Экономист посоветовал россиянам
Просмотреть все новости