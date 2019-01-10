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Нестираный шарф оказался фактором для появления акне

Нестираный шарф оказался важным фактором для появления акне, информируют дерматологи. Бактерии, скапливающиеся на ткани, могут вызвать на лице и теле угревую сыпь.
Нестираный шарф оказался фактором для появления акне

Как пишет Daily Mail, в холодную пору года многие люди, которые согреваются вязанными шарфами, сталкиваются с появлением прыщей на подбородке, груди, спине и шее. Хотя зимой данный аксессуар, соприкасающийся с лицом, носят едва ли не ежедневно, мало кто догадывается стирать его так же часто, как и любую другую одежду. Дерматолог из Woodford Medical советует приобрести сменные шарфы, чтобы более тщательно следить за гигиеной во избежание проблем со здоровьем.

Присмотреться специалист рекомендует также к синтетическим тканям и обтягивающей одежде. При контакте с кожей материал впитывает пот и выделяемый телом естественный жир, в которых быстро размножаются вредные микроорганизмы.

После единичной носки обтягивающие наряды лучше отправить в стирку. В случае с хлопком влага из него испаряется намного лучше, чем из синтетики. О связи акне с грязными шарфами сообщают и косметологи, наблюдающие тенденцию у многих своих пациентов зимой.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 22:00

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