Ксения Бородина посоветовала подписчицам уходить от мужчин, которые им изменяют

«Ксюш, я Вас очень уважаю, но тут Вы не правы! От неверных мужей нужно уходить и ни в коем случае не возвращаться!» - пишут в Сети.





На днях 35-летняя телезнаменитость решила ответить на ряд вопросов, которые ей постоянно задают поклонницы.Многие фолловеры до сих пор хорошо помнят, как несколько лет назад Бородина призналась, что ушла от Курбана из-за его постоянных измен. Вполне вероятно, что именно поэтому момент «прощения» интересует большинство женщин, которые следят за личной жизнью Ксении.Бородина в последнее время довольно часто общается со своими фанатами и публикует свежие Stories, в которых указывает на довольно важные для них моменты. На днях Ксения разместила у себя на страничке в Instagram новую секундную запись, в которой рассказала, как следует поступать при измене супруга.По словам знаменитости, женщина должна обязательно уйти от мужчины, если узнала, что он предал ее. Впрочем, Ксения добавила, что не все на самом деле потеряно, ведь если муж, в конечном счете, признает свою вину, а женщина понимает, что может простить измену, то супруги могут воссоединиться.Бородина отметила, что на расстоянии зачастую люди понимают, нужны ли они друг другу или наоборот нет. Нужно сказать, что Stories ведущей не остался не замеченным. Один за другим читатели принялись заявлять, что не согласны с мнением Ксении, ведь если мужчина изменил однажды, он может изменить снова.