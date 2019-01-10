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Volkswagen представил тизер обновленного Passat

На своей официальной страничке в Twitter немецкой автомобильной компании Volkswagen появилась информация о новом тизере, в котором говорится о новом седане Passat. Автомобиль будет выпускаться для рынков в Европе и США с разными двигателями.

Volkswagen представил тизер обновленного Passat

На картинке, представленной Volkswagen, можно увидеть колесо Passat, где расположились пять спиц, а сама шина от компании ContiPro Continental. Как утверждается, данные диски (19 дюймов) будут устанавливаться на топовые модели седана, а на более дешевые установят на 1 или 2 дюйма меньше. Также есть информация, что новинка будет собираться для двух рынков: США и Европы. На рынок первой отправится модель с четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом в 2 литра и с 174 л.с., который будет управляться автоматической 6-диапазонной коробкой передач. На второй рынок автомобиль зайдет с мотором на 1,5 литра с уменьшенным количеством лошадиных сил до 150, также европейцы увидят гибрид Passat GTE.

Новый Passat представят уже в январе этого года на ежегодном автосалоне в городе Детройт, штат Мичиган (США). А приобрести его можно будет уже этой весной.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

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