Либерж Кпадону стала кастинг-директором нового ток-шоу «Такому мама не научит»





Подводя итоги уходящего года, мулатка также сообщила, что в 2019 году намерена приобрести собственное жилье в Москве, дабы иметь возможность задуматься о детях, ведь возлюбленного она нашла и верит ему, так как за год отношений он ни разу не давал ей повода усомниться в искренности его чувств.Правда, в канун Рождества общие друзья рассказали Либерж, что на самом деле молодой человек, с которым она встречалась, изменял ей на протяжении всего времени, пользуясь услугами девушек легкого поведения. Сам парень не стал отрицать своего предательства, но надеялся, что избранница его простит, и все у них будет хорошо.Журналистам «Дома-2» экс-звезда заявила, что не вернется к возлюбленному, даже если он завалит ее подарками и будет умолять о прощении. Она призналась, что примет презенты, но взамен сможет предложить молодому человеку лишь дружбу.Кпадону сейчас очень тяжело, однако пережить очередное предательство ей может помочь новая работа. У нее не получилось закрепиться на телестройке ни в качестве ведущей, ни в качестве закадровой сотрудницы, а потому она решила больше не связываться с «Домом-2». Теперь она будет подбирать главных героев для нового ток-шоу Павла Ракова «Такому мама не научит».Съемки нового проекта назначены на 1 февраля, а это значит, что у девушки есть меньше месяца на то, чтобы помочь знаменитому психологу отыскать интересных участниц.