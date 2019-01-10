45-летняя Юлия Высоцкая эффектно позирует в Венеции без капли макияжа

Жена известного режиссера Андрея Кончаловского, ведущая, актриса и автор кулинарных книг впечатлила многочисленных поклонников, появившись в публичном месте без косметики.Почитатели таланта светской львицы похвалили кумира за красивый и естественный образ: "Прекрасная и настоящая", "Счастье жить и быть", "Венеция прекрасна и вы в ней тоже", "Какая вы чудесная", "Красивая женщина", "Красивая от природы", "Вы потрясающая", "Очарование", "Без косметики и такая красивая", "Эстетическое удовольствие от фото".Юлия Высоцкая очень часто появляется в общественных местах без мейкапа, в отличие от других ровесниц-коллег по цеху, тщательно скрывающих морщины за слоем косметики и прибегающих за помощью к пластическим хирургам.