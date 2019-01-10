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Дженнифер Лопес рассказала, как ей удается держать себя в форме

Знаменитая голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес не так давно дала интервью глянцевому журналу «Harper’s Bazaar», а также стала лицом его обложки. В беседе с журналистами артистка рассказала, что так выглядеть ей помогает дисциплина и тренировки в спортзале не реже 4 раз в неделю.

Дженнифер Лопес рассказала, как ей удается держать себя в форме

Дженнифер Лопес в 49 лет смогла сохранить идеальную фигуру и молодость. Когда она появляется на красной дорожке, то внимание публики сразу переключается на нее. Она может себе позволить любой наряд, начиная от пышного платья и заканчивая деловым костюмом. Любой из них только подчеркнет ее подтянутые формы и женственность. А не так давно актриса приняла участие в фотосессии для американского журнала о моде «Harper’s Bazaar», где выступила в роли целеустремленной пловчихи. В интервью она призналась, что устает, но останавливаться на достигнутом не намерена. В ее распорядке дня много занятий спортом: утром обязательная разминка и не менее 3 раз в неделю занятие с тренером по фитнесу, которого зовут Дэвид Кирш. По словам знаменитости, она может пропустить тренировку только в самых крайних случая, но тогда она занимается только 60 минут. Также особое внимание уделяется сну: не менее 8 часов, а на выходных и больше.

Дженнифер Лопес рассказала, как ей удается держать себя в форме

Что касается режима питания Дженнифер Лопес, то она ест около 6 раз в день маленькими порциями и не допускает голодания. В ее меню обязательно присутствуют такие овощи как огурцы, перец, кабачки и капуста, а на гарнир она предпочитает коричневый рис. Картошку и газированные напитки певица не употребляет. К завтраку готовит себе либо овсяные хлопья, либо яйца.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:35

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