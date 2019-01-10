Уникальная версия смартфона Vivo The Waterdrop лишится кнопок, разъемов и отверстий





По его словам, ранее ничего подобного пользователи не видели. Согласно предположениям, устройство не будет оснащаться аппаратными кнопками, отверстиями, разъёмами. Ice Univerce заметил, что ранее не было аппаратов в таком исполнении. Фирма Vivo в 2018 году продемонстрировала концепт версии Vivo Apex в рамках выставки, которая именуется Mobile World Congress.Согласно ожиданиям, модель The Waterdrop покажут в текущем году во время очередной аналогичной выставки. В настоящее время отсутствуют какие-либо подробности касательно характеристик новинки.