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Уникальная версия смартфона Vivo The Waterdrop лишится кнопок, разъемов и отверстий

В уникальной версии смартфона Vivo The Waterdrop исчезнут кнопки, разъемы, отверстия. Известный инсайдер Ice Univerce отмечает, что новая модель смартфона является уникальной.

Уникальная версия смартфона Vivo The Waterdrop лишится кнопок, разъемов и отверстий


По его словам, ранее ничего подобного пользователи не видели. Согласно предположениям, устройство не будет оснащаться аппаратными кнопками, отверстиями, разъёмами. Ice Univerce заметил, что ранее не было аппаратов в таком исполнении. Фирма Vivo в 2018 году продемонстрировала концепт версии Vivo Apex в рамках выставки, которая именуется Mobile World Congress.

Уникальная версия смартфона Vivo The Waterdrop лишится кнопок, разъемов и отверстий

Согласно ожиданиям, модель The Waterdrop покажут в текущем году во время очередной аналогичной выставки. В настоящее время отсутствуют какие-либо подробности касательно характеристик новинки.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:21

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