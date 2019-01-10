Уникальная версия смартфона Vivo The Waterdrop лишится кнопок, разъемов и отверстий
В уникальной версии смартфона Vivo The Waterdrop исчезнут кнопки, разъемы, отверстия. Известный инсайдер Ice Univerce отмечает, что новая модель смартфона является уникальной.
По его словам, ранее ничего подобного пользователи не видели. Согласно предположениям, устройство не будет оснащаться аппаратными кнопками, отверстиями, разъёмами. Ice Univerce заметил, что ранее не было аппаратов в таком исполнении. Фирма Vivo в 2018 году продемонстрировала концепт версии Vivo Apex в рамках выставки, которая именуется Mobile World Congress.
Согласно ожиданиям, модель The Waterdrop покажут в текущем году во время очередной аналогичной выставки. В настоящее время отсутствуют какие-либо подробности касательно характеристик новинки.
По его словам, ранее ничего подобного пользователи не видели. Согласно предположениям, устройство не будет оснащаться аппаратными кнопками, отверстиями, разъёмами. Ice Univerce заметил, что ранее не было аппаратов в таком исполнении. Фирма Vivo в 2018 году продемонстрировала концепт версии Vivo Apex в рамках выставки, которая именуется Mobile World Congress.
Согласно ожиданиям, модель The Waterdrop покажут в текущем году во время очередной аналогичной выставки. В настоящее время отсутствуют какие-либо подробности касательно характеристик новинки.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:21