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Экс-избранника Анастасии Ендальцевой Мондезира Свет-Амура вернули на проект

Еще несколько дней назад в Сети ходили слухи о том, что Анастасия Ендальцева покинула телепроект «Дом-2», отправившись сразу же отдыхать в Италию, причем в компании неизвестного мужчины.

Однако оказалось, что девушке, как многим другим рейтинговым участникам реалити-шоу, просто предоставили краткосрочный отпуск в честь новогодних праздников, после которого она вернулась на Поляну.

Экс-избранника Анастасии Ендальцевой Мондезира Свет-Амура вернули на проект

Многие поклонники Насти советовали ей не возвращаться в периметр телестройки, заявляя, что кроме окончательно испорченной репутации она ничего там не получит. Отношения в последнее время у нее не складываются: все парни, с которыми Ендальцева заигрывала, отказывались от нее, как только у них случалось «волшебство». В коллективе тоже авторитета у участницы нет.

Впрочем, ситуацию может исправить достойный молодой человек, который покажет Настю совсем с другой стороны. И организаторы как раз решили вернуть такого в периметр. Так, появились слухи, что статус участника «Дома-2» вновь получил Мондезир Свет-Амур, с которым у Ендальцевой были первые и самые серьезные отношения.

Экс-избранника Анастасии Ендальцевой Мондезира Свет-Амура вернули на проект

Напомним, что отношения Мондезира и Насти длились несколько недель, а потом парня выгнали за ворота по причине нападения на одного из сотрудников реалити-шоу. Тогда девушка обещала, что уйдет вслед за возлюбленным, но после передумала, решив, что на проекте у нее больше шансов получить славу, о которой она давно мечтала.

Пока неизвестно, правда ли то, что Свет-Амур появится на съемочной площадке, а если и появится, то будут ли они с Ендальцевой вновь строить отношения. Однако зрители с нетерпением ждут новых эфиров, чтобы узнать об этом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:14

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