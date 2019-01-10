Экс-избранника Анастасии Ендальцевой Мондезира Свет-Амура вернули на проект





Однако оказалось, что девушке, как многим другим рейтинговым участникам реалити-шоу, просто предоставили краткосрочный отпуск в честь новогодних праздников, после которого она вернулась на Поляну.Многие поклонники Насти советовали ей не возвращаться в периметр телестройки, заявляя, что кроме окончательно испорченной репутации она ничего там не получит. Отношения в последнее время у нее не складываются: все парни, с которыми Ендальцева заигрывала, отказывались от нее, как только у них случалось «волшебство». В коллективе тоже авторитета у участницы нет.Впрочем, ситуацию может исправить достойный молодой человек, который покажет Настю совсем с другой стороны. И организаторы как раз решили вернуть такого в периметр. Так, появились слухи, что статус участника «Дома-2» вновь получил Мондезир Свет-Амур, с которым у Ендальцевой были первые и самые серьезные отношения.Напомним, что отношения Мондезира и Насти длились несколько недель, а потом парня выгнали за ворота по причине нападения на одного из сотрудников реалити-шоу. Тогда девушка обещала, что уйдет вслед за возлюбленным, но после передумала, решив, что на проекте у нее больше шансов получить славу, о которой она давно мечтала.Пока неизвестно, правда ли то, что Свет-Амур появится на съемочной площадке, а если и появится, то будут ли они с Ендальцевой вновь строить отношения. Однако зрители с нетерпением ждут новых эфиров, чтобы узнать об этом.