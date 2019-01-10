Надежда Кадышева рассказала, как медики несколько раз ставили ей ошибочный диагноз - рак груди

Неутешительный диагноз медицинских специалистов заставил Надежду Кадышеву попрощаться с любимой сценой, коллегами из "Золотого кольца", близкими и поклонниками. Звезда отечественной эстрады готовилась к операции. Рядом с певицей находился муж, он поддержал супругу в трудную минуту. Однако во время хирургического вмешательства выяснилось, что онкологии у пациентки нет и не было.Второй раз медики допустили ошибку спустя два года. Опять тот же диагноз и опять операция, в ходе которой рак груди не был обнаружен. "Господь испытывал на прочность", - уверена исполнительница популярного хита "Виновата ли я". Она полагает, что исцелилась в момент, когда надежды выжить не оставалось.