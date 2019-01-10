Представители телеканала «ТНТ» специально отправили Бузову в отпуск, мотивируя Бородину на карьерный рост

Как оказалось, Бородина и Бузова являются не только коллегами по съемочной площадке «Дом-2», но и хорошими приятельницами, которые даже вне телестройки стараются поддерживать прекрасные отношения. Проблема только в том, что это не очень выгодно представителям телеканала «ТНТ».На слухах о том, что между Ксенией и Ольгой «пробежала черная кошка», каналу всегда удавалось хорошо наживаться, а руководство телепроекта «Дом-2» и вовсе пошло дальше, выпустив в эфир новое шоу под названием «Бородина против Бузовой».По сведениям источника, приближенного к продюсерскому составу реалити-шоу, решение отправить Ольгу в отпуск было принято назло Ксении, которая, пусть и является ведущей «Дома-2» с самого его начала, но сейчас все-таки существенно проигрывает в востребованности и известности постоянно активной и амбициозной Бузовой.А ведь и правда, за последний год Ольге удалось побывать везде. Бузову то и дело приглашали на различные мероприятия, проекты, шоу и даже новогодний огонек она вела вместе с Евгением Петросяном. Ксения же медийные тусовки довольно часто пропускала, дабы посвятить свободное время своему семейству.В результате Бородиной пришлось столкнуться с конфиденциальной формулой, которую в последнее время довольно часто практикуют продюсеры телеканала «ТНТ» и проекта «Дом-2», которые хотят мотивировать ведущую на карьерный рост.