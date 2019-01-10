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Bentley выпустит свой первый кроссовер Bentayga

Bentley начнет вскоре выпуск кроссовера Bentayga. Эксперты отмечают стремительный дизайн кузова и высокую посадку водителя. Под капотом расположен 4,0-литровый ДВС мощностью 550 л. с. До 100 км/ч машина разгоняется за 4,5 с.

Bentley выпустит свой первый кроссовер Bentayga

В салоне отмечена роскошь и комфорт, она сочетается с цифровыми технологиями. Имеется система ночного видения. Информация выводится на дисплей даже в том случае, если автомобиль находится в абсолютной темноте. У бензинового двигателя крутящий момент составляет 770 Нм. В качестве трансмиссии предложили 8-ступенчатый автомат от ZF. АКПП быстро справляется с высоким нагрузками и обеспечивает оперативное переключение передач. Высокая посадка водителя даёт определённое преимущество. Машина весит 2,395 тыс. килограмм.

Эксперты отмечают два недостатка машины: цена и стоимость её содержания, модель относится к премиальному сегменту. Предполагается выпуск спортивной версии кроссовера Bentayga Speed в конце нынешнего года. Машина получит 6,0-литровый мотор с двумя турбинами.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 17:57

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