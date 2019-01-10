Bentley выпустит свой первый кроссовер Bentayga





В салоне отмечена роскошь и комфорт, она сочетается с цифровыми технологиями. Имеется система ночного видения. Информация выводится на дисплей даже в том случае, если автомобиль находится в абсолютной темноте. У бензинового двигателя крутящий момент составляет 770 Нм. В качестве трансмиссии предложили 8-ступенчатый автомат от ZF. АКПП быстро справляется с высоким нагрузками и обеспечивает оперативное переключение передач. Высокая посадка водителя даёт определённое преимущество. Машина весит 2,395 тыс. килограмм.Эксперты отмечают два недостатка машины: цена и стоимость её содержания, модель относится к премиальному сегменту. Предполагается выпуск спортивной версии кроссовера Bentayga Speed в конце нынешнего года. Машина получит 6,0-литровый мотор с двумя турбинами.