Сценаристка «Черной вдовы» напишет проект для «Алой ведьмы и Вижен»





Осенью 2018 было известно, что компания намерена начать работу над созданием мини-сериалов, где герои из Киновселенной Marvel сыграют главные роли. На сегодняшний день работа идет над проектами «Алая ведьма и Вижен», а также «Локи». Что касается финансирования, то суммы будут выделяться такие, если бы это снимали настоящий экш со спецэффектами. Каждый сезон будет содержать не более 8 серий.Ходят слухи, что компания Marvel запускает такой же проект о «Ракете» и «Груте», а озвучивать персонажей могут пригласить голливудских актеров Брэдли Купера и Вина Дизеля. Руководить процессом будет глава и исполнительный продюсер данной студии.