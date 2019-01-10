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Сценаристка «Черной вдовы» напишет проект для «Алой ведьмы и Вижен»

В зарубежных СМИ появилась информация о назначении сценариста студии Marvel Жаклин Шеффер шоураннером для нового многосерийного фильма под названием «Алая ведьма и Вижен». Она также известна своей работой над картиной «Черная вдова» и над сюжетом «Капитана Марвел».
Сценаристка «Черной вдовы» напишет проект для «Алой ведьмы и Вижен»

Осенью 2018 было известно, что компания намерена начать работу над созданием мини-сериалов, где герои из Киновселенной Marvel сыграют главные роли. На сегодняшний день работа идет над проектами «Алая ведьма и Вижен», а также «Локи». Что касается финансирования, то суммы будут выделяться такие, если бы это снимали настоящий экш со спецэффектами. Каждый сезон будет содержать не более 8 серий.

Ходят слухи, что компания Marvel запускает такой же проект о «Ракете» и «Груте», а озвучивать персонажей могут пригласить голливудских актеров Брэдли Купера и Вина Дизеля. Руководить процессом будет глава и исполнительный продюсер данной студии.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:46

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