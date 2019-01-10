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Алена Савкина назвала дату родов - 31 января или 1 февраля

Практически сразу после съемок новогодних выпусков телепроекта «Дом-2», в которых беременная Алена Савкина принимала активное участие, ее наконец-то отпустили в декретный отпуск, куда она должна была уйти еще сразу после завершения конкурса «Человек года».

Будущей мамочке подарили 200 тысяч рублей, предоставили временное жилье, где раньше жила Ольга Рапунцель, будучи в положении и в первые месяцы жизни Василисы, а также разрешили забрать маму, которая на Поляне буквально разрывалась между двумя дочерьми.

Алена Савкина назвала дату родов - 31 января или 1 февраля

Однако Алена и Татьяна Владимировна, даже несмотря на отпуск, все равно еженедельно появляются в периметре. Родительница - чтобы помочь Оле и Диме с Василисой, а беременная девушка – чтобы наладить отношения с отцом своего будущего ребенка Ильей Яббаровым, в котором после возвращения с Острова любви проснулись отцовские чувства.

Савкина и сама не хочет, чтобы во время декрета о ней не вспоминали, поэтому раздает всевозможные интервью журналу «Дом-2», а также ведет активную беседу со своими подписчиками в социальной сети Instagram, по максимуму используя тему беременности.

Алена Савкина назвала дату родов - 31 января или 1 февраля

Так, к примеру, несколько дней назад участница назвала предположительную дату родов – 31 января/1 февраля. Она сообщила, что уже полностью подготовилась к этому дню: купила все необходимые аксессуары, одежду, кроватку, коляску и даже забронировала отдельную палату в перинатальном центре.

Теперь ее основной задачей остается спокойно доходить беременность и морально подготовиться ко встрече с сыном, имя для которого она уже выбрала, но пока не готова назвать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:39

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