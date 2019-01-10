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Ольга Бузова надела платье на обнажённое тело

Ольга Бузова добавила каплю эротики в свой образ.

Знаменитая ведущая "Дома-2", а также певица, писательница и просто талантливая девушка Ольга Бузова к своим 32 годам добилась многого. Её годовой доход составляет примерно 100 млн.рублей.

Ольга Бузова надела платье на обнажённое тело

Девушка считается завидной невестой и живёт в свое удовольствие, не стесняясь многомиллионной публики.

Накануне Ольга Бузова выставила в Instagram фотографию в шикарном вечернем платье, в котором отправилась на ужин. Напомним, что в настоящее время девушка находится на Мальдивах. Образ ведущей "Дома-2" шокировал подписчиков, ведь достаточно короткое и открытое платье было надето Ольгой совсем на голое тело. На фото можно увидеть даже чёткие очертания груди и оголённое бедро.

Сама девушка отшутилась, сказав, что просто ей лень наряжаться. Мнения подписчиков звезды поделились на два лагеря, кто-то сказал, что с таким образом жизни девушка никогда не найдёт себе достойного мужа. А большинство оценили красоту и фигуру девушки по достоинству.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:44

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