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Ольга Бузова и Ксения Бородина зарабатывают около 50 миллионов

Не секрет, что главные ведущие "Дома-2" Ксения Бородина и Ольга Бузова очень востребованные и узнаваемые личности.

Этих двух телеведущих хотят видеть абсолютно все рекламодатели.

Ольга Бузова и Ксения Бородина зарабатывают около 50 миллионов

Самый интересный вопрос, который беспокоит всегда и всех - это чужой заработок. Конечно же, всем было бы интересно знать, сколько зарабатывают звёздные девушки.

Как стало известно, Ксения Бородина может заработать за 6 месяцев 42 миллиона рублей, а Бузова имеет доход на 5 миллионов рублей больше. Как сообщают достоверные источники, для того, чтобы заказать рекламу у девушек, потребуется выложить около 300 тысяч рублей.

Как видно, и Ксения, и Ольга не отказываются и выкладывают на страничку посты с рекомендациями, за которые им уже заплатили.

Ольга Бузова и Ксения Бородина зарабатывают около 50 миллионов

Достаток у двух теледив весьма хороший, если учитывать ещё тот факт, что они обе могут зарабатывать на проведении корпоративов, за что девушки берут гонорар не меньше 1 миллиона рублей каждая.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:27

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