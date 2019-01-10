Ольга Бузова и Ксения Бородина зарабатывают около 50 миллионов





Этих двух телеведущих хотят видеть абсолютно все рекламодатели.Самый интересный вопрос, который беспокоит всегда и всех - это чужой заработок. Конечно же, всем было бы интересно знать, сколько зарабатывают звёздные девушки.Как стало известно, Ксения Бородина может заработать за 6 месяцев 42 миллиона рублей, а Бузова имеет доход на 5 миллионов рублей больше. Как сообщают достоверные источники, для того, чтобы заказать рекламу у девушек, потребуется выложить около 300 тысяч рублей.Как видно, и Ксения, и Ольга не отказываются и выкладывают на страничку посты с рекомендациями, за которые им уже заплатили.Достаток у двух теледив весьма хороший, если учитывать ещё тот факт, что они обе могут зарабатывать на проведении корпоративов, за что девушки берут гонорар не меньше 1 миллиона рублей каждая.