Звёзды "Дома-2" Кудряшов и Белинская обнародовали фото из ЗАГСа





Анастасия и Алексей познакомились на проекте и длительное время строили отношения.Между ними было множество преград, в том числе и девушки, которые постоянно хотели заполучить сердце красавца. Но после того, как ребята покинули "Дом-2", видимо, у них всё складывается достаточно хорошо.По словам Анастасии, за периметром им пришлось пережить многое, но влюблённые все равно не расстаются. Накануне молодые люди поделились фотографией, которую они сделали возле ЗАГСа.Подписчики в Instagram сразу стали поздравлять ребят с тем, что они решили узаконить свои отношения. Но Анастасия и Алексей сказали, что в ЗАГС им ещё рановато. Пока они строят планы относительно карьеры.В их планах запустить общий канал на You-Tube и вести свой блог. Они хотят добиться успеха и только после этого узаконить свои отношения.