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Звёзды "Дома-2" Кудряшов и Белинская обнародовали фото из ЗАГСа

Бывшие участники "Дома-2" Алексей Кудряшов и Анастасия Белинская удивили поклонников, опубликовав фотографию возле ЗАГСа.

Анастасия и Алексей познакомились на проекте и длительное время строили отношения.

Звёзды "Дома-2" Кудряшов и Белинская обнародовали фото из ЗАГСа

Между ними было множество преград, в том числе и девушки, которые постоянно хотели заполучить сердце красавца. Но после того, как ребята покинули "Дом-2", видимо, у них всё складывается достаточно хорошо.

По словам Анастасии, за периметром им пришлось пережить многое, но влюблённые все равно не расстаются. Накануне молодые люди поделились фотографией, которую они сделали возле ЗАГСа.

Подписчики в Instagram сразу стали поздравлять ребят с тем, что они решили узаконить свои отношения. Но Анастасия и Алексей сказали, что в ЗАГС им ещё рановато. Пока они строят планы относительно карьеры.

Звёзды "Дома-2" Кудряшов и Белинская обнародовали фото из ЗАГСа

В их планах запустить общий канал на You-Tube и вести свой блог. Они хотят добиться успеха и только после этого узаконить свои отношения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:22

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