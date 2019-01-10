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Ольга Бузова продолжает петь даже в отпуске

Новоиспеченная российская певица Ольга Бузова даже на Мальдивах не забывает следить за творчеством некоторых своих коллег.

Вчера Ольга в компании своей младшей сестры Анны прилетела на Мальдивы, где поющая телеведущая впервые за долгое время решила устроить себе перерыв.

Ольга Бузова продолжает петь даже в отпуске

Впрочем, отказываться от социальных сетей Бузова не стала, поэтому сейчас продолжает радовать своих поклонников большим количеством новых фотографий и Stories. В нескольких таких секундных видео Ольга принялась активно рекламировать не собственную музыку, а новую композицию своих коллег.

Именно под эту песню Бузова принялась подпевать исполнителям, что не очень понравилось многочисленным интернет-пользователям. По словам фолловеров, Ольге следовало бы раз и навсегда запомнить, что в живую ее вокальные способности в несколько раз отличаются от того, что им приходится слушать после студийных улучшений.

В итоге живое исполнение телеведущей «Дом-2» просто шокировало ее подписчиков, ведь мало кто из них ожидал, что Ольга наберется смелости и покажет, на что она на самом деле способна.

Ольга Бузова продолжает петь даже в отпуске

«Бузова, ты вообще сама смотришь то, что публикуешь? Это же просто кошмар! Не ожидала я, конечно, что твой голос звучит именно так, без студийной обработки..» - продолжают писать в Сети.

К слову, нашим репортерам удалось выяснить, во сколько обходится Бузовой роскошный номер в новом отеле на Мальдивах. Оказывается, что за каждый день проживания звезда платит почти сто тысяч рублей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:16

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