Ольга Бузова продолжает петь даже в отпуске

«Бузова, ты вообще сама смотришь то, что публикуешь? Это же просто кошмар! Не ожидала я, конечно, что твой голос звучит именно так, без студийной обработки..» - продолжают писать в Сети.

Вчера Ольга в компании своей младшей сестры Анны прилетела на Мальдивы, где поющая телеведущая впервые за долгое время решила устроить себе перерыв.Впрочем, отказываться от социальных сетей Бузова не стала, поэтому сейчас продолжает радовать своих поклонников большим количеством новых фотографий и Stories. В нескольких таких секундных видео Ольга принялась активно рекламировать не собственную музыку, а новую композицию своих коллег.Именно под эту песню Бузова принялась подпевать исполнителям, что не очень понравилось многочисленным интернет-пользователям. По словам фолловеров, Ольге следовало бы раз и навсегда запомнить, что в живую ее вокальные способности в несколько раз отличаются от того, что им приходится слушать после студийных улучшений.В итоге живое исполнение телеведущей «Дом-2» просто шокировало ее подписчиков, ведь мало кто из них ожидал, что Ольга наберется смелости и покажет, на что она на самом деле способна.К слову, нашим репортерам удалось выяснить, во сколько обходится Бузовой роскошный номер в новом отеле на Мальдивах. Оказывается, что за каждый день проживания звезда платит почти сто тысяч рублей.