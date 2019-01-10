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Археологи обнаружили в Египте главного морского хищника эпохи эоцена

Ученые обнаружили, что главным морским хищником эпохи эоцена был кит базилозавр - Basilosaurus isis. Скелет нашли археологи ещё в 2010 году в Египте, в Долине китов. Специалисты выяснили: доисторическое животное поедало своих сородичей.

Археологи обнаружили в Египте главного морского хищника эпохи эоцена

Базилозавр, длина которого составляла 15-18 метров, внешне напоминал гигантскую ящерицу. Представитель вида Basilosaurus isis имел множество острых зубов, позволяющих охотиться на меньших по размеру животных. Это подтверждают найденные в полости сверх хищника скелеты больших костных рыб и детенышей китов, а также зуб акулы и останки дорудона. Специалисты из США, Египта и Германии полагают, что кит проглотил свою пищу целиком.

Такое открытие впечатлило представителей мира науки, ведь ранее считалось, что базилозавры не питались другими представителями морской фауны, не считая рыб.
Археологи обнаружили в Египте главного морского хищника эпохи эоцена

Особи, существовавшие 35 млн лет назад, проявляли себя как современные касатки: собирались в стаи, чтобы расправиться с большим по размерам врагом и охотились на других китов. Новое исследование поможет понять, как эволюционировали китообразные животные, подвели итог ученые.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:05

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