Археологи обнаружили в Египте главного морского хищника эпохи эоцена





Базилозавр, длина которого составляла 15-18 метров, внешне напоминал гигантскую ящерицу. Представитель вида Basilosaurus isis имел множество острых зубов, позволяющих охотиться на меньших по размеру животных. Это подтверждают найденные в полости сверх хищника скелеты больших костных рыб и детенышей китов, а также зуб акулы и останки дорудона. Специалисты из США, Египта и Германии полагают, что кит проглотил свою пищу целиком.Такое открытие впечатлило представителей мира науки, ведь ранее считалось, что базилозавры не питались другими представителями морской фауны, не считая рыб.Особи, существовавшие 35 млн лет назад, проявляли себя как современные касатки: собирались в стаи, чтобы расправиться с большим по размерам врагом и охотились на других китов. Новое исследование поможет понять, как эволюционировали китообразные животные, подвели итог ученые.