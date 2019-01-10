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Роза Сябитова рассказала, как выбрать правильно партнера

Главная сваха России Роза Сябитова в своем блоге Instagram дала своим подписчикам несколько советов касательно того, как найти достойного и правильного партнера для жизни. Поклонники оценили многие из них.
Роза Сябитова рассказала, как выбрать правильно партнера

По словам Розы Сябитовой, что для привлечения партнера нужно быть в первую очередь приятным для восприятия человеком, а во-многом это определяется внешностью. Ведь она очень сильно влияет на уровень самооценки человека, в основном это касается женщин. По своему опыту она может сказать, что довольно часто видела, как не очень привлекательная женщина отвечала на самые минимальные знаки внимания со стороны мужчины. И чтобы точно не быть отвергнутыми, такие женщины всегда выбирают менее симпатичного молодого человека, чем сами. В то время, как красивая представительница слабого пола, наоборот, была очень требовательной к потенциальному партнеру.

Читатели блога Розы Сябитовой оценили советы кумира и отметили, что будут использовать их на практике.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:54

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