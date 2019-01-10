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Арсен Одзелашвили покинул реалити-шоу «Дом-2»

Уже несколько лет подряд на телепроекте «Дом-2» в конце декабря предоставляют небольшой отпуск, дабы участники смогли отметить новогодние праздники в кругу своих друзей и близких. Но для этого им приходится много работать, так как выпуски снимаются по несколько штук в день.

Редакторы возлагают большие надежды на новеньких, поскольку именно они могут совершить такое, что зрителям будет интересно смотреть. Кроме того, в это время активно работает журнал «Дома-2», который открывает тайны некоторых героев, заставляя их рассказывать всей стране свои самые сокровенные секреты, а после оправдываться.

Арсен Одзелашвили покинул реалити-шоу «Дом-2»

Так, к примеру, произошло с Арсеном Одзелашвили, который проявил симпатию беременной Алене Савкиной. Молодой человек очень нравился зрителям, пока в Сети не появилась новость о том, что он отказывается принимать своего ребенка и не выплачивает ему алименты. Также выяснилось, что парень был замешан в мошенничестве.

Все это привело к тому, что участник признал свои ошибки и даже согласился платить сыну ежемесячное пособие, но симпатию публики ему вернуть так и не удалось. А драка, которую он устроил на свадьбе у Иосифа Оганесяна и Александры Черно, отвернула от него последних поклонников.

В итоге Одзелашвили перестал приносить рейтинги, а потому организаторы «Дома-2» решили отправить его за ворота, решив, что ничего нового парень показать больше не сможет, а найти девушку для него будет не так-то просто.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:13

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