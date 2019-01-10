NASA просит разработать лунный вариант пилотируемого космического корабля «Союз»





Данный проект подразумевает создание резервной специальной системы, которая доставит астронавтов на окололунную орбиту. Сейчас основной надёжной платформой для проводимых космических научных исследований выступает МКС. Вскоре её должна заменить окололунная космическая станция. Она разрабатывается NASA в ходе проекта, именуемого Lunar Orbital Platform-Gateway. Согласно проекту, с 2022 года на орбите Луны создадут модульную обитаемую станцию. Она поможет в изучении Луны, отработке технологии для будущих марсианских экспедиций, послужит как промежуточная база в рамках полета на данную планету. Согласно проекту, астронавты вначале будут осуществлять полёты на станцию за счёт связки из современной сверхтяжелой космической ракеты SLS, а также пилотируемого корабля «Орион». В NASA попросили разработать новую версию «Союза», летающего до Луны, а также обратно, для создания второй резервной космической транспортной системы.Россия также разрабатывает новую версию нового пилотируемого космического корабля «Федерация» и сверхтяжелой современной ракеты SLS. Они с 2028 году будут самостоятельно доставлять астронавтов к естественному спутнику Луны за один запуск.