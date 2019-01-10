Мария Погребняк рассказала о методах похудения

Мария Погребняк родила троих детей и на сегодняшний день обладает стройной и подтянутой фигурой, однако так было не всегда. В своем аккаунте Instagram она рассказала, что первая беременность и роды были очень сложными из-за сильного токсикоза. И медики смогли восстановить ей нормальный аппетит только после госпитализации. И тогда она начала есть, что называется, «за двоих». И после родов она обнаружила, что весит 75 килограмм, которые долгое время не хотели ее покидать.Две следующие беременности Мария Погребняк уже не испытывала себя таким образом и соблюдала режим питания. Это помогло набрать ей не более 9 килограмм. В свой рацион она включила приготовленное на пару мясо рыбы и курицы, а также легкие салаты. И как результат, она чувствовала себя очень хорошо и родила здоровых детей.