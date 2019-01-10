Саша Черно призналась, что ей интересно ссориться с участниками «Дома-2»

«Иногда мне хочется поссориться с кем-то, иногда что-то доказать кому-то. Ну, это какой-то некий интерес также. Понимаешь? Это неотъемлемая часть моей жизни!..» - заявила Александра своему благоверному.





Саша является одной из самых известных и рейтинговых участниц скандального реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, такая популярность досталась Черно не самым мирным способом, ведь она на протяжении всего своего нахождения на телепроекте всегда оказывалась в центре самых громких скандалов и конфликтов, некоторые из которых заканчивались потасовками и драками.Несмотря на то, что Александра не так давно исполнила одно из своих желаний – вышла замуж за Иосифа, новоиспеченной женушке по-прежнему интересно все, что происходит в Периметре. По словам Черно, ей нравится обсуждать различные темы и конфликты, но больше всего время от времени ей хочется поскандалить с кем-то.Вчера в социальных сетях появился видеоролик будущего выпуска телепроекта «Дом-2», который выйдет в эфир уже сегодня 10 января 2019 года. На записи Александра признается своему любимому супругу, что иногда она специально провоцирует некоторых участников реалити-шоу, чтобы начать с ними ссориться.Также Черно подчеркнула, что ей хочется эмоций и волнений, поэтому она то и дело выносит некоторые их семейные проблемы на суд общественности.