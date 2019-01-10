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Мария Кохно в очередной раз возвращается на телепроект «Дом-2»

Для многих зрителей «Дома-2» стало шоком, что одну из самых ярких и рейтинговых участниц телепроекта Марию Кохно отправили за ворота, ведь в то время практически только ней держались все эфиры.

Чуть позже организаторы и сами поняли, что лишились талантливой девушки, которой даже после ухода с реалити-шоу удалось остаться на вершине популярности. Во всяком случае, именно так публика объясняет тот факт, что Машу неоднократно звали обратно в периметр, предлагая самые выгодные условия.

Мария Кохно в очередной раз возвращается на телепроект «Дом-2»

Сама же блондинка никогда не была обижена на телестройку и всегда говорила об огромной любви к ней, ее создателям и действующим участникам. Кохно не против была вернуться, но в тот момент, когда ее звали, всегда что-то препятствовало этому: новые проекты на телевидении, семейные проблемы, отношения с мужчинами, бизнес или отдых за границей.

Поклонники Кохно уже даже перестали верить в то, что вновь смогут увидеть свою любимицу на реалити-шоу, но несколько дней назад она вышла в прямой эфир и сообщила радостную новость. Оказывается, девушка возвращается в стены любимого «Дома-2» в качестве участницы. Контракт она уже подписала, переговоры провела и уже в следующем месяце приступает к съемкам.

Впрочем, уже была ситуация, когда Маша соглашалась вернуться, а после так и не появлялась в эфирах, поэтому пользователи Сети сразу поинтересовались, не может ли так случиться и в этот раз, на что экс-звезда телестройки не смогла дать однозначный ответ.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:26

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