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В Лас-Вегасе представлен уникальный лазерный принтер для маникюра

Инновационная компания Anjou на ежегодной выставке CES – 2019, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе (США), представила публике уникальный лазерный принтер для маникюра. В память устройства загружены 500 различных вариантов рисунка, нанесение которых требует необычайной точности.

В Лас-Вегасе представлен уникальный лазерный принтер для маникюра

Лазерный принтер от Anjou самостоятельно нанесет основу, а затем сам рисунок, который будет закреплен с помощью ультрафиолета. Помимо предложенных изображений в памяти устройств, клиент сможет придумать свой вариант и нанести на свой ноготь. Точность нанесения рисунка может впечатлять, поскольку он сможет максимально четко «перенести» семейное фото на пластину ногтя.

С помощью принтера от Anjou время всего процесса займет не более 5 минут, 30 секунд из которых он наносит рисунок. Появление на рынке нового девайса намечено на февраль текущего года, а стоимость составит около 700$.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:23

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