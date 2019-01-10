В Лас-Вегасе представлен уникальный лазерный принтер для маникюра





Лазерный принтер от Anjou самостоятельно нанесет основу, а затем сам рисунок, который будет закреплен с помощью ультрафиолета. Помимо предложенных изображений в памяти устройств, клиент сможет придумать свой вариант и нанести на свой ноготь. Точность нанесения рисунка может впечатлять, поскольку он сможет максимально четко «перенести» семейное фото на пластину ногтя.С помощью принтера от Anjou время всего процесса займет не более 5 минут, 30 секунд из которых он наносит рисунок. Появление на рынке нового девайса намечено на февраль текущего года, а стоимость составит около 700$.