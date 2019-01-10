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Запуск аппарата «Луна-26» перенесен на 2023 год

Дмитрий Рогозин, возглавляющий Роскосмос, сделал заявление о сроках запуска к Луне научного аппарата. Срок запуска «Луны-26» перенесли на 2023 год, хотя предполагался запуск в 2022 году.

Запуск аппарата «Луна-26» перенесен на 2023 год

Согласно информации главы Роскосмоса, запланированный запуск посадочной станции «Луна-27» перенесли на 2024 год с 2023 года. Принято решение о восстановлении научно-исследовательской программы. К спутнику отправят в 2021 году первый аппарат в рамках миссии, его назвали «Луна-25». Вслед за этим ожидается запуск «Луны-26» и «Луны-27». Их запустят в 2023 и 2024 годах. Рогозин отметил, что в научный проект входит отработка технологии по посадке аппаратов на поверхность спутника Земли. Отработают и взлет с поверхности объекта. Отправку аппарата «Луна-25» ранее, в соответствии с принятым решением, перенесли с 2019 на 2021 год.

По планам государственной корпорации, предполагается осуществление изучения поверхности Луны в дистанционном порядке и составление карт. Аппарат «Луна-26» возьмёт пробы грунта и изучит его



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:50

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