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Сергей Лукьяненко завершает серию книг о “дозорах”

Сергей Лукьяненко, являющийся известным российским писателем, заявил, что завершил серию книг о “дозорах”. Автором был придуман поворот, являющийся хорошей финальной точкой данных произведений.

Сергей Лукьяненко завершает серию книг о “дозорах”


Сергей Лукьяненко заявил, что это не означает, что Антон Городецкий должен погибнуть. В настоящее время писатель закончил только первую главу. Это составит около семи процентов от общего произведения. Полноценная работа над книгой должна начаться весной. В настоящее время Лукьяненко создаёт другой литературный проект. Автор закроет тему “дозоров”, прибегнув уже к продуманному финалу. В книгах рассказывается о деятельности спецслужб, ведущих работу в рамках противостояния светлых, а также темных сил.

Писатель отмечает, что он не преследовал цель показать традиционное сражение добрых и злых сил. Он пытался продемонстрировать неоднозначность взглядов.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30

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