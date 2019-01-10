Сергей Лукьяненко завершает серию книг о “дозорах”





Сергей Лукьяненко заявил, что это не означает, что Антон Городецкий должен погибнуть. В настоящее время писатель закончил только первую главу. Это составит около семи процентов от общего произведения. Полноценная работа над книгой должна начаться весной. В настоящее время Лукьяненко создаёт другой литературный проект. Автор закроет тему “дозоров”, прибегнув уже к продуманному финалу. В книгах рассказывается о деятельности спецслужб, ведущих работу в рамках противостояния светлых, а также темных сил.Писатель отмечает, что он не преследовал цель показать традиционное сражение добрых и злых сил. Он пытался продемонстрировать неоднозначность взглядов.