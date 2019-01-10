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Легализация онлайн-торговли спиртным в России сдержит рост теневого рынка алкоголя

Аналитики установили, что за 2018 год теневой рынок алкогольной продукции вырос на 23%, во избежание дальнейшего роста государству необходимо начать регулировать продажу спиртного в Сети. Согласно статистике, собранной компанией Group-IB, за прошедший год теневой рынок принес мошенникам доход в размере 2 млрд рублей.

Легализация онлайн-торговли спиртным в России сдержит рост теневого рынка алкоголя

Как пишет общественно-политический журнал «ПолитЭксперт», взявший интервью у доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Светланы Гороховой, сегодня в интернете можно купить любой алкогольный напиток, но более всего потребителей интересует редкая продукция, не продающаяся в розничных магазинах. К такой продукции относятся редкие коньяки, шампанские и вина. При этом и стоимость у них соответствующая, некоторые позиции могут обойтись в 100 000 рублей.

Но даже потратив такие деньги, покупатель рискует купить подделку, которая может нанести вред его здоровью. Конечно, государство пытается бороться с нелегальным рынком алкоголя путем административной и уголовной ответственности, но как показывает практика, этого недостаточно. В прошлом году были сделаны робкие шаги на пути легализации онлайн-торговли алкоголем, но законопроект был не принят, вызвав множество разногласий.



 
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Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:22

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