Легализация онлайн-торговли спиртным в России сдержит рост теневого рынка алкоголя
Аналитики установили, что за 2018 год теневой рынок алкогольной продукции вырос на 23%, во избежание дальнейшего роста государству необходимо начать регулировать продажу спиртного в Сети. Согласно статистике, собранной компанией Group-IB, за прошедший год теневой рынок принес мошенникам доход в размере 2 млрд рублей.
Как пишет общественно-политический журнал «ПолитЭксперт», взявший интервью у доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Светланы Гороховой, сегодня в интернете можно купить любой алкогольный напиток, но более всего потребителей интересует редкая продукция, не продающаяся в розничных магазинах. К такой продукции относятся редкие коньяки, шампанские и вина. При этом и стоимость у них соответствующая, некоторые позиции могут обойтись в 100 000 рублей.
Но даже потратив такие деньги, покупатель рискует купить подделку, которая может нанести вред его здоровью. Конечно, государство пытается бороться с нелегальным рынком алкоголя путем административной и уголовной ответственности, но как показывает практика, этого недостаточно. В прошлом году были сделаны робкие шаги на пути легализации онлайн-торговли алкоголем, но законопроект был не принят, вызвав множество разногласий.
Как пишет общественно-политический журнал «ПолитЭксперт», взявший интервью у доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Светланы Гороховой, сегодня в интернете можно купить любой алкогольный напиток, но более всего потребителей интересует редкая продукция, не продающаяся в розничных магазинах. К такой продукции относятся редкие коньяки, шампанские и вина. При этом и стоимость у них соответствующая, некоторые позиции могут обойтись в 100 000 рублей.
Но даже потратив такие деньги, покупатель рискует купить подделку, которая может нанести вред его здоровью. Конечно, государство пытается бороться с нелегальным рынком алкоголя путем административной и уголовной ответственности, но как показывает практика, этого недостаточно. В прошлом году были сделаны робкие шаги на пути легализации онлайн-торговли алкоголем, но законопроект был не принят, вызвав множество разногласий.
Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:22