Экс-супруга Кержакова рассказала о первых словах сына и поддержке поклонников

"Мне вправду очень приятно от столь масштабной поддержки. Спасибо большое. Скажу сразу: от моего нервозного состояния теперь не осталось и следа", - призналась бывшая пассия футболиста.

В своём Instagram бывшая жена Кержакова рассказала о поддержке россиян во время скандального развода. На зимние каникулы дочь сенатора Тюльпанова уехала с маленьким сыном на Красную поляну в Сочи. На курорте оказалось много людей, интересующихся личной жизнью матери-одиночки.В чужом городе незнакомцы подходили к Тюльпановой, чтобы выразить свою поддержку. Как отметила блогерша, читать комментарии в соцсетях - это одно, а слышать их от людей лично - совсем другое.Также Тюльпанову радует нахождение Артемия рядом. Суд признал мать опекуном ребёнка, поэтому Кержаков больше не имеет права отнять сына у экс-супруги. Тюльпанова пишет, что "мама Милана" от Артемия вылечила её горести в одну секунду.