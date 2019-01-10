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Экс-супруга Кержакова рассказала о первых словах сына и поддержке поклонников

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова рассказала о первых словах сына Артемия и поддержке поклонников в чужом городе. После окончательного получения опекунства Милана Тюльпанова избавилась от невроза.
Экс-супруга Кержакова рассказала о первых словах сына и поддержке поклонников

В своём Instagram бывшая жена Кержакова рассказала о поддержке россиян во время скандального развода. На зимние каникулы дочь сенатора Тюльпанова уехала с маленьким сыном на Красную поляну в Сочи. На курорте оказалось много людей, интересующихся личной жизнью матери-одиночки.

В чужом городе незнакомцы подходили к Тюльпановой, чтобы выразить свою поддержку. Как отметила блогерша, читать комментарии в соцсетях - это одно, а слышать их от людей лично - совсем другое.

Также Тюльпанову радует нахождение Артемия рядом. Суд признал мать опекуном ребёнка, поэтому Кержаков больше не имеет права отнять сына у экс-супруги. Тюльпанова пишет, что "мама Милана" от Артемия вылечила её горести в одну секунду.

"Мне вправду очень приятно от столь масштабной поддержки. Спасибо большое. Скажу сразу: от моего нервозного состояния теперь не осталось и следа", - призналась бывшая пассия футболиста.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:00

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