В Канаде власти помогают морским котикам мигрировать к океану





Ввиду сложившейся ситуации Шейла Фитцджеральд, мэр поселения Роддиктон-Байд Арм, решила обратиться в федеральный департамент по рыболовному хозяйству и океану с просьбой о помощи. Однако там заявляют, что необходимо дождаться, пока все не разрешится «естественным путем». Местные жители в свою очередь отмечают, что за 7 дней ситуация не разрешилась сама по себе, поэтому животным нужна помощь извне.Миграция морских котиков из Гренландии и Арктики через Лабрадор и Ньюфаундленд в океан на зимовку, не является для местных жителей чем-то необычным. Однако водоем, по которому они это делают, замерз, и животные не смогли сориентироваться в незнакомой для себя обстановке. Теперь они оказались в ловушке, оккупировав при этом местные дороги. Это может быть для них опасным, так как без еды и воды они могут погибнуть.