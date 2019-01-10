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В Канаде власти помогают морским котикам мигрировать к океану

Мэр канадской провинции Ньюфаундленд в поселении Роддиктон-Байд Арм просит у федерального правительства помощи в деле миграции морских котиков к океану. На местных дорогах оказались около 40 особей, которые не могут самостоятельно этого сделать. Дело в том, что жители не имеют права прикасаться к животным из-за законов, которые действуют в Канаде. Об этом сообщает AFP.

В Канаде власти помогают морским котикам мигрировать к океану

Ввиду сложившейся ситуации Шейла Фитцджеральд, мэр поселения Роддиктон-Байд Арм, решила обратиться в федеральный департамент по рыболовному хозяйству и океану с просьбой о помощи. Однако там заявляют, что необходимо дождаться, пока все не разрешится «естественным путем». Местные жители в свою очередь отмечают, что за 7 дней ситуация не разрешилась сама по себе, поэтому животным нужна помощь извне.

Миграция морских котиков из Гренландии и Арктики через Лабрадор и Ньюфаундленд в океан на зимовку, не является для местных жителей чем-то необычным. Однако водоем, по которому они это делают, замерз, и животные не смогли сориентироваться в незнакомой для себя обстановке. Теперь они оказались в ловушке, оккупировав при этом местные дороги. Это может быть для них опасным, так как без еды и воды они могут погибнуть.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:50

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