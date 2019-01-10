В России увеличились цены на три модели бренда Nissan





Увеличение цены связано с выбираемой версией. Новые цены на Almera в январе составили 688 – 869 тыс. руб. Повышение стоимости в данном случае составило 11 000 -14 000 руб. Nissan Qashqai подорожал на 22 000 – 32 000 руб. Теперь авто стоят 1,293 – 1,899 млн. руб. Стоит отметить, что данная версия оказалась в ТОП-10 самых востребованных в России SUV.Новая версия X-Trail, ставшая на конвейер брендового автозавода в Санкт-Петербурге, подорожала на 27 000 -85 000 руб. Теперь самый доступный современный кроссовер в автосалонах стоит 1,601 млн руб. Максимальная цена за новинку составляет 2,272 млн. руб.