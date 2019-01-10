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Lexar представил новую карту памяти SDXC объемом 1 терабайт

Состоялась презентация новой карты памяти формата SDXC объемом в 1 ТБ от бренда Lexar, который принадлежит китайской корпорации Longsys Electronics. Продукт получил название Professional 633x, заявлена поддержка интерфейса UHS-I.
Lexar представил новую карту памяти SDXC объемом 1 терабайт

Скорость 633х в анонсе соответствует базовому показателю 95 МБ/с. Как уточняют представители производителя, такой скорости передачи информацию удается достичь в режиме чтения. Если говорить о записи, то показатели заметно снижается.

Карта Lexar имеет десятый класс маркировки, V30 и U3. Если говорить простым языком, продукт идеально подходит для съемки видео Full HD и 4K и серийной фотосъемки. Объем позволит карте памяти реже прерывать процесс для произведения замены первоначального носителя, а скорость чтения позволит сократить время, затрачиваемое на перенос получившегося материала на ПК.

Продажи Lexar Professional 633x уже стартовали по цене 500 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:46

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