Lexar представил новую карту памяти SDXC объемом 1 терабайт





Скорость 633х в анонсе соответствует базовому показателю 95 МБ/с. Как уточняют представители производителя, такой скорости передачи информацию удается достичь в режиме чтения. Если говорить о записи, то показатели заметно снижается.Карта Lexar имеет десятый класс маркировки, V30 и U3. Если говорить простым языком, продукт идеально подходит для съемки видео Full HD и 4K и серийной фотосъемки. Объем позволит карте памяти реже прерывать процесс для произведения замены первоначального носителя, а скорость чтения позволит сократить время, затрачиваемое на перенос получившегося материала на ПК.Продажи Lexar Professional 633x уже стартовали по цене 500 долларов.